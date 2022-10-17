شكرا لقرائتكم خبر عن "100 عام توت عنخ آمون".. تعرف على مسند رأس على شكل المعبود بس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة السياحة والآثار حملة "100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

استخدم المصريين القدماء مساند للرأس مجوفة لإراحة رؤوسهم أثناء النوم. عادة ما يتم إضافة وسادة من الكتان لجعلها مريحة.

تم العثور على العديد من مساند الرأس مصنوعة من مواد مختلفة بمقبرة الملك توت عنخ آمون، منها هذا المسند القابل للطي والمصنوع من العاج، كما نُقش عليه منظر المعبود "بس" فهو هو حامي الأطفال والنساء والنائمون.