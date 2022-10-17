شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 17-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 17-10-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.496 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أم بي للهندسة، مصر للألومنيوم.

البورصة تربح 6.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.496 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 537.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.8%، والعرب على 10.41%، واستحوذت المؤسسات على 39.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.91%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.3 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 298.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 42.3 مليون جنيه، 650.1 ألف جنيه، 268.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10148 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 1928 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 12488 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3147 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 3668 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1225 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 45 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، ومجموعة مستشفى كليوباترا، والسويدي إليكتريك، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 365 ألف سهم خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 150 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.82%، وشراء الثالثة 60 ألف سهم، وشراء الرابعة 320 ألف سهم، والتي تمثل نسبة 0.015% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.27%، وشراء السادسة 1.3 مليون سهم، تمثل نسبة 0.04% من رأسمال الشركة، وشراء السابعة 9.61 مليون سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية-إيسترن كومباني، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 4 ملايين سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 18 مليون سهم، 671.5 ألف سهم، 315 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بي انفستمنتس القابضة، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال عدد 37 ألف سهم، 25 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 261 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مستشفى النزهة الدولي 89.9 ألف سهم، 3300 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 6054 سهم، 150 ألف سهم، 62.5 ألف سهم، على التوالي.

المنصورة للدواجن

قالت شركة المنصورة للدواجن، ردًا على استفسار البورصة بشأن ارتفاع أسعار الأعلاف ومدى تأثيرها على الشركة، إنها تصنع العلف الخاص بالإنتاج لديها مما قلل الأثر على التشغيل بالشركة، ولكن تم التأثير على تكلفة التشغيل من خلال ارتفاع أسعار الذرة والصويا المكونات الرئيسية لتصنيع الأعلاف، منوهةً إلى أن نتائج الأعمال تتأثر بمتوسطات الأسعار لعملية الشراء خلال كل ربع، ولذا لا تزال الشركة في مرحلة احتساب تأثير هذه الأزمة على نتائج أعمالها، والتي سوف تظهر في نتائج أعمال الربع الرابع.

أوراسكوم

قالت شركة أوراسكوم كونستشراكشون بي أل سي، إنها قد أضافت عقود جديدة بقيمة 670 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الثالث من العام الجاري، وبذلك يصل إجمالي قيمة العقود الجديدة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022 إلى 3.1 مليار دولار، وتمثل المشروعات في منطقة الشرق الأوسط نسبة قدرها 70% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الثالث، وتتركز تلك المشروعات في قطاعات البنية التحتية واللوجستية والتجارية.