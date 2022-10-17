شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 135 مليار جنيه إجمالى المنصرف فى قرى "حياة كريمة" حتى نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إجمالى المنصرف فى تطوير قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة بنهاية سبتمبر 2022 مشيرة إلى أنه حوالى 135 مليار جنيه، موزعه على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، الطرق والكبارى، تأهيل وتبطين الترع، وغيرها من الخدمات التى تقدمها المبادرة.

واوضح تقرير وزارة التخطيط أن مبادرة "حياة كريمة" ساهمت فى تحسن مؤشر جودة الحياة من حيث مُعدل إتاحة الخدمات الأساسية، فى قرى المرحلة التمهيدية وهم أكثر 375 قرية فقرًا، وخفض معدل الفقر بحوالى 11 نقطة مئوية.

ومُبادرة حياة كريمة اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير 2019 باعتبارها أكبر مشروع قومى تُنفّذه الدولة فى تاريخها، ويمتد تأثيره ليُغطى كافة أهداف التنمية الـمُستدامة العالـمية وأبعادها فهو يهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، حيث حظيت المبادرة بإشادة الـمُنظمات العالـمية، ليتم تسجيلها على منصّة مُسرّعات تحقيق الأهداف الأُمميّة (يوليو 2020) وعلى منصّة أفضل الـمُمارسات الدولية (يوليو 2021)، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم الـمُتحدة (UNDESA).