شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 17-10-2022 .. أسعار الذهب تتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 17-10-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تطور أسعار الذهب والتي تراجعت 5 جنيهات وسجل مستوي 1115 جنيها للجرام من عيار 21، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

أسعار الذهب اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 فى مصر

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الاثنين بالتعاملات الصباحية عقب تراجع ملحوظ بـ 5 جنيهات وقت صياغة هذه السطور مع فتح التداول على الذهب مستهل تعاملات الأسبوع، ويسجل سعر الذهب اليوم مستوي 1115 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

وزير الإسكان يكرم أفضل 5 مشروعات تعاونية على مستوى القارة

كرم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس وزراء التعاونيات الأفارقة، أفضل 5 مشروعات تعاونية على مستوى القارة الإفريقية.

60.5 % من قيمة الدعم المقدم من الدولة موجه لدعم السلع التموينية خلال 2022/2023

أصدر الجهــاز المركــزى للتعــبئة العامــة والإحصــاء اليــوم الاثنين بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للقضاء علي الفقر، والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام.

طارق الملا: ضخامة حجم المشروعات بقطاع البترول تمكنه من استيعاب كل نظم التحول الرقمى

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، السفير الفنلندى بالقاهرة بيكا كوسونن ومسئولى شركة نوكيا العالمية بمصر الرائدة في تطبيقات التحول الرقمى للصناعات المختلفة ومنها صناعة البترول والغاز.

أسعار النفط تسجل 92.32 دولار لبرنت و86.25 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 92.32 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.25 دولار للبرميل .

مصلحة الضرائب: لن نتوانى عن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب أنه في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم، وتنفيذا لتعليمات وزير المالية باستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وزير الإسكان: ما حققته مصر بمجال تعاونيات البناء نموذج فريد فى القارة الأفريقية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانة، أن مصر ستعمل من خلال رئاستها للدورة القادمة على استكمال ما تم إنجازه والتعاون مع جميع الأشقاء لرسم خريطة طريق لمنظومة التعاونيات بالقارة الأفريقية تتناسب مع حجم التحديات الحالية التي تواجهها.

التخطيط: 24 مليار جنيه حجم المخصصات لتأهيل وتبطين الترع فى 2022/2023

أكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام 2022/2023 تستهدف تأهيل 5759 كيلو متر من المشروع القومى لتاهيل وتبطين الترع.