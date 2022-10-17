شكرا لقرائتكم خبر عن "المستورين": المؤتمر الاقتصادى فرصة لتشجيع مبادرة التحول من الاستيراد للتصنيع المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيثم طلحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن هناك حرصا من الحكومة لدعم المستوردين للتحول إلي التصنيع المحلي بدلا من الاستيراد، مشيرا إلي أن هناك دعم كبير إلي مبادرة التحول من الاستيراد إلي التصنيع المحلي وكذلك خلق تسهيلات كبيرة لاستيراد خامات ومكونات الإنتاج.

وقال في تصريحات خاصة أن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده نهاية شهر أكتوبر الجارى فرصة حقيقية لعرض أفكار جديدة يمكنها أن تدعم تحول المستوردين إلي مصنعين عبر شرح وإعلان التسهيلات الحكومية الكبيرة الداعمة لتحول المستورد إلي مصنع محلي، وبالفعل هناك بعض القطاعات مثل صناعة المستلزمات الهندسية شهدت تحول بعض المستوردين إلي مصنعين.

وأكد هيثم طلحة، أن تعميق التصنيع المحلي وخلق فرص حقيقية أمام الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يجب أن يكون محور أساسي في المؤتمر الاقتصادي الكبير، خاصة أن الدولة داعمة بقوة لقطاعات الصناعة المختلفة التي تساهم في توفير احتياجات السوق المحلي وضبط سوق الاستيراد.

وشدد على ضرورة طرح مبادرة لتمويل تحول المستوردين إلي مصنعين وطرحها للنقاش خلال المؤتمر الاقتصادي خاصة في ظل وجود عدد غير قليل من المستوردين يسعي للتحول للتصنيع المحلى وذلك مع صعوبة الاستيراد في ظل الظروف الراهنة.