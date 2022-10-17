شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: مصر ملتزمة وجاهزة لضخ الغاز فوراً للبنان فور استكمال الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني الذى يزور القاهرة حالياً.

وتم خلال اللقاء التأكيد على التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعى فوراً إلى لبنان فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصرى واستقباله في الاراضى اللبنانية.

وأكد المهندس طارق الملا استعداد مصر الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة والخبرات للاشقاء اللبنانيين في مختلف الأنشطة البترولية في اطار العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمر للعلاقات مع لبنان الشقيقة.

ومن جانبه وجه وزير الطاقة اللبناني الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعباً على موقفها المساند دوماً للدولة اللبنانية خاصة في تلك المرحلة المهمة.

حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية .