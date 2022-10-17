شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1115جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين بالتعاملات الصباحية تراجعا ملحوظا بـ 5 جنيهات وقت صياغة هذه السطور مع فتح التداول على الذهب مستهل تعاملات الأسبوع، ويسجل سعر الذهب اليوم مستوي 1115جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين شهد السوق المحلي للذهب عدة تغيرات كبيرة على مدار الأيام الماضية لتسجل الأسعار تذبذب واضح بين الصعود والهبوط.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: سعر عيار 21 الآن 1115 جنيها.

سعر عيار 24 الآن 1274.2 جنيه.

سعر عيار 18 الآن 955.7 جنيه.

سعر عيار 14 الآن 745.4 جنيه.

الجنيه الذهب 8920 جنيها.

عالمياً ارتفعت أسعار الذهب الاثنين 17 أكتوبر مدعومة بعمليات شراء بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في الجلسة السابقة وتوقف ارتفاع الدولار وذلك على الرغم من أن رفع سعر الفائدة الوشيك من قبل الفدرالي الأميركي حد من جاذبية الذهب، وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1650.49 دولار للأونصة اعتبارا من 0149 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت الأسعار أكثر من 1% الجمعة وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يوليو، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى1656 دولارًا، وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما خفف بعض الضغط على الذهب المسعر بالدولار.