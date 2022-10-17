شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الاثنين 17-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 17-10-2022، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 61.05 جنيه للشراء، و63.43 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 59.49 جنيه للشراء، و63.50 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 63.28 جنيه للشراء، و63.55 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى63.25 جنيه للشراء.

63.51 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى61.05 جنيه للشراء.

63.43 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر61.08 جنيه للشراء.

63.34 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib61.97 جنيه للشراء.

63.50 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية59.49 جنيه للشراء.

63.50 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي62.47 جنيه للشراء.

63.49 جنيه للبيع.