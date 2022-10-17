شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى بالتعاملات الصباحية اليوم الاثنين 17-10-2022 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 17-10-2022 بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

وجاء ذلك تزامنا مع إقبال كبير من المصريين على أداء العمرة مع بدء الموسم الجديد، وكانت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أوضحت أن هناك عدة تأشيرات يمكن لحاملها أداء مناسك العمرة وليست تأشيرة العمرة فقط.

وتشمل هذه التأشيرات، "تأشيرة المضيف، تأشيرة العمل، تأشيرة الزيارة العائلية، السياحة، الزيارة الشخصية، زيارة الأعمال، مرور "ترانزيت"، التأشيرة التعليمية، تأشيرة الزيارة التجارية"، ونوهت الوزارة أنه تم تمديد صلاحية تأشيرة العمرة من شهر إلى ثلاثة أشهر.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى5.22 جنيه للشراء.

5.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى5.21 جنيه للشراء.

5.23 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية5.22 جنيه للشراء.

5.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib5.21 جنيه للشراء.

5.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر5.21 جنيه للشراء.

5.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة5.10 جنيه للشراء.

5.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس5.20 جنيه للشراء.

5.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى5.23 جنيه للشراء.

5.24 جنيه للبيع.