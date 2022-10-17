شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعاود الارتفاع بعد تراجع الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وبحسب "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا لتبلغ 48ر92 دولار أمريكي للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34ر86 دولار أمريكي للبرميل، مرتفعا 73 سنتا.

ومن المتوقع أن تنشر الصين بيانات تجارية واقتصادية هذا الأسبوع.

ونشرت أمس منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أسعار النفط الخام تعاود انخفاضها بالأسواق الآجلة مسجلة خسائر أسبوعية، بلغت نسبتها 6.4% لخام برنت و 7.6% لخام غرب تكساس.

وتأثرت أسعار النفط سلباً بكل من خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي في عام 2023، مع التحذير من تزايد مخاطر حدوث ركود في الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تنامي المخاوف حيال ضعف الطلب على النفط.

وخفض التوقعات بشأن نمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2022 و 2023، بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي مع ارتفاع التضخم، ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في عدة أعوام، مع توقع التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، مما جعل النفط الخام أكبر تكلفة بالعملات الأخرى.

وارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2021، مع استمرار السحب من المخزونات الاستراتيجية التي سجلت أدنى مستوى لها منذ يونيو 1984.