شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 24 مليار جنيه حجم المخصصات لتأهيل وتبطين الترع فى 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام 2022/2023 تستهدف تأهيل 5759 كيلو متر من المشروع القومى لتاهيل وتبطين الترع.

وأوضح التقرير، أنه تم تخصيص 24 مليار جنيه للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع خلال خطة 22/2023، مشيرا إلى إنه سيتم تبطين 20 ألف كم خلال الفترة من 2020 /2021 - 2023 /2024 والانتهاء من 60% من المستهدفات حتى الآن منها 1500 كم تقع فى قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة.

ويعد مشروع تبطين الترع من المشروعات التى تنفذها الدولة ضمن مشروعات حياة كريمة على مستوى القرى المصرية.

وأوضح التقرير أن مشروع تبطين الترع يستهدف توفير 1.2 مليون فرصة عمل وترشيد المياه بحوالي 10% بالإضافة إلى تحسين القيمة السوقية للأراضي بحوالي 20%.

ويهدف مشروع تبطين الترع، تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024 ، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

يذكر أنه تم الانتهاء من تاهيل ترع تصل الى 5242 كيلومترا بمختلف المحافظات ، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4080 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2728 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 12050 كيلومتر.