شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الخشب ومصنوعاته تقترب من حاجز مليار دولار فى 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت واردات مصر من الخشب ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجارى، وسجلت إجمالي واردات الخشب ومصنوعاته نحو 903 مليون و783 ألف دولار، في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، بينما كانت نحو 862 مليون و151 ألف دولار في الفترة المناظرة له العام الماضي 2021، بزيادة بلغت نحو 41 مليون و632 ألف دولار.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات الخشب ومصنوعاته سجلت في شهر يوليو الماضي فقط نحو 106 مليون و768 ألف دولار، مقابل 140 مليون و462 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 33 مليون و694 ألف دولار.

وجاءت واردات الخشب ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة في يوليو الماضي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري و344 مليون دولار، بينما كانت نحو ملياري 343 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت 466 ألف دولار.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 14.8٪، حيث بلغت 5.81 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022، مقابل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 13.3٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 24.1٪، البترول الخام بنسبة 40٪، فول صويا بنسبة 33.5٪.