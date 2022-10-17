تعاون بين الكهرباء والبحري في سلاسل الإمداد والحلول اللوجستية

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وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية في السعودية للكهرباء خالد الغامدي أن المذكرة جاءت بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال سلاسل الإمداد، وضمان استدامة سلاسل الإمداد وتوفير الحلول اللوجستية المبتكرة وتمكين المحتوى المحلي وتعزيز القدرات الوطنية وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة وتبادل الخدمات والخبرات.من جانبه أكد رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية سرور باسلوم أن المذكرة تؤكد التزام «البحري» بتقديم الدعم للشركة السعودية للكهرباء في جهودها الرامية لخدمة قاعدة عملائها المتنامية بشكل أفضل من خلال خدماتها اللوجستية الرائدة وخدمات إدارة المستودعات، مشيرا إلى تطلع البحري إلى تعزيز التعاون المستقبلي المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف الاستثمار الاستراتيجي وتطوير الأعمال.
وتأتي هذه المذكرة كجزء من الجهود الاستراتيجية المستمرة للشركة السعودية للكهرباء والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري لتعزيز مستوى التعاون الحالي وتوسيعه بما يتماشى مع طموحاتهما ومصالحهما المشتركة.
كما تندرج ضمن برامجها للارتقاء بالخدمات المقدمة للسعودية للكهرباء والتوسع في الخدمات اللوجستية ومساعي «البحري» التي تتمتع بمكانة رائدة في تقديم خدمات على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة ضمن مجموعة واسعة من المجالات، وتحرص على ضمان التدفق السلس للسلع والخدمات لعملائها.
أهداف المذكرة:
- التعاون في مجال سلاسل الإمداد.
- ضمان استدامة سلاسل الإمداد.
- توفير الحلول اللوجستية المبتكرة.
- تمكين المحتوى المحلي.
- تعزيز القدرات الوطنية.
- بحث الفرص الاستثمارية الواعدة.
- تبادل الخدمات والخبرات.
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