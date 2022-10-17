شكرا لقرائتكم خبر المياه الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت أن المشروع سيزيد من التغطية العامة بالخدمات البيئية بمحافظة الخبر بشكل عام، وحي الشراع بشكل خاص في الأجزاء أ، د، ج؛ حيث مدت خطوط وشبكات للخدمات البيئية بلغ مجمل أطوالها 37.5 كلم طوليا، وربطها بمنظومة الخدمات البيئية.ودعت الشركة المستفيدين من هذا المشروع بمخطط 2/92 بحي الشراع في محافظة الخبر إلى تقديم طلب توصيلة صرف صحي منزلية من خلال قنوات الشركة الرقمية.
كانت هذه تفاصيل خبر المياه الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.