المياه الوطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ممثلة بالقطاع الشرقي أنهت تنفيذ أعمالها في مشروع توسعة شبكات الصرف الصحي بمخطط 2/92 بحي الشراع في محافظة الخبر، الذي بلغت تكاليفه 23 مليون ريال، ويهدف إلى تغطية الحي بالخدمات البيئية، وربطها بمنظومة المعالجة لرفع الضرر عن السكان الذين يقدر عددهم بـ 5 آلاف مستفيد.

وبينت أن المشروع سيزيد من التغطية العامة بالخدمات البيئية بمحافظة الخبر بشكل عام، وحي الشراع بشكل خاص في الأجزاء أ، د، ج؛ حيث مدت خطوط وشبكات للخدمات البيئية بلغ مجمل أطوالها 37.5 كلم طوليا، وربطها بمنظومة الخدمات البيئية.

ودعت الشركة المستفيدين من هذا المشروع بمخطط 2/92 بحي الشراع في محافظة الخبر إلى تقديم طلب توصيلة صرف صحي منزلية من خلال قنوات الشركة الرقمية.