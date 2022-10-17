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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعقد اليوم ملتقى التقنيات التنظيمية في نسخته الأولى، بهدف تسليط الضوء على التقنيات التنظيمية وإبراز دورها وأهميتها في إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال، ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالأدوار التنظيمية والرقابية للشركات والمؤسسات والفرص الواعدة للشركات الناشئة.

وسيتضمن الملتقى جلسات حوارية وعروضا إثرائية للتعريف بالتقنيات التنظيمية ومناقشة أبرز فرصها الواعدة في المملكة، واستعراض أحدث الممارسات العالمية الرائدة المتبعة في مجال التقنيات التنظيمية، بحضور عدد من الخبراء والمهتمين الدوليين والمختصين في إدارة الالتزام والمخاطر بمختلف الشركات والجهات التنظيمية بالمملكة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الاستفادة من التقنيات الناشئة والمتقدمة في تحسين الأداء التنظيمي والرقابي، والمساهمة في جوانب الالتزام والامتثال، والتخفيف من الأعباء التنظيمية ورفع كفاءتها التشغيلية، كما سيستعرض الملتقى أبرز الحلول والشركات الناشئة المتخصصة في مجال التقنيات التنظيمية.