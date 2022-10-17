هيئة الاتصالات

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وسيتضمن الملتقى جلسات حوارية وعروضا إثرائية للتعريف بالتقنيات التنظيمية ومناقشة أبرز فرصها الواعدة في المملكة، واستعراض أحدث الممارسات العالمية الرائدة المتبعة في مجال التقنيات التنظيمية، بحضور عدد من الخبراء والمهتمين الدوليين والمختصين في إدارة الالتزام والمخاطر بمختلف الشركات والجهات التنظيمية بالمملكة.ويهدف الملتقى إلى تعزيز الاستفادة من التقنيات الناشئة والمتقدمة في تحسين الأداء التنظيمي والرقابي، والمساهمة في جوانب الالتزام والامتثال، والتخفيف من الأعباء التنظيمية ورفع كفاءتها التشغيلية، كما سيستعرض الملتقى أبرز الحلول والشركات الناشئة المتخصصة في مجال التقنيات التنظيمية.
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