شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 16-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 16-10-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.039 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 9.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.039 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 528.4 مليون ورقة مالية بقيمة 936 مليون جنيه، عبر تنفيذ 44.1 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.59%، والعرب على 8.08%، واستحوذت المؤسسات على 25.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 9.5 مليون جنيه، 885.7 ألف جنيه، 74.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.3 مليون جنيه، 30.6 مليون جنيه، 52 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 1905 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 12325 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 4067 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2186 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3125 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 3594 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة.

وصعدت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، ومجموعة مستشفى كليوباترا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم المالية القابضة، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 500 ألف سهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وشراء الثانية 215 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.73%، وشراء الثالثة 600 ألف سهم، وشراء الرابعة 110 ألف سهم، والتي تمثل نسبة 0.01% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 110 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.27%.

وشراء السادسة 1.3 مليون سهم، تمثل نسبة 0.04% من رأسمال الشركة، وشراء السابعة 6.1 مليون سهم، وشراء الثامنة 600 ألف سهم، وشراء التاسعة 25.1 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم خزينة 1.29% من أسهم رأس المال.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 أف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 2.9 مليون سهم، 3.4 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، مستشفى النزهة الدولي، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال عدد 120 ألف سهم، 49 ألف سهم، 25 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، 36.7 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مستشفى النزهة الدولي 60 ألف سهم، 2700 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية 84 ألف سهم، 90 ألف سهم، 2535 سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

زهراء المعادي

قالت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، إن مجلس الإدارة وافق على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة، يوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر المقبل، وذلك للنظر في عزل المهندس محمد إبراهيم غانم من عضوية مجلس إدارة الشركة، وتعيين المهندس هشام عبد الرحيم من ذوي الخبرة.

ماريديف

قالت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إن الشركة، تلقت عرضًا من شركة Ancla Marine Ship Management بأنها مهتمة بالاستحواذ على إحدى الشركات التابعة (فالتين للأعمال البحرية) والمملوكة للشركة بنسبة 100%، وسيتم العرض على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه مناسبًا.