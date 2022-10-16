شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 16-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 16-10-2022.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 9.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.039 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 528.4 مليون ورقة مالية بقيمة 936 مليون جنيه، عبر تنفيذ 44.1 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.59%، والعرب على 8.08%، واستحوذت المؤسسات على 25.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 9.5 مليون جنيه، 885.7 ألف جنيه، 74.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.3 مليون جنيه، 30.6 مليون جنيه، 52 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 1905 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 12325 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 4067 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2186 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3125 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 3594 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة.

وصعدت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 37.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 28.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.90%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 33.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.49%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 17.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.48%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 8.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.80%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس-1 بسعر إغلاق 0.205 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.87%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 10.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.30%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.79%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 5.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.53%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 2.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.37%.