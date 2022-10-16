شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الأكثر ترخيصا خلال سبتمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر سبتمبر 2022 أن ماركة شيفورولية استطاعت أن تحصد المركز الأول من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا بعدد 2764 مركبة.

وفى المركز الثاني جاءت ماركة شيرى بعدد 1580 مركبة وفى المركز الثالث نيسان بعدد 1126 مركبة والمركز الرابع سوزوكى بعدد 1033 مركبة وفى المركز الخامس هيونداى بعدد 636 مركبة.

أما المركز السادس فكان من نصيب ماركة إم جى بواقع 499 مركبة وفى المركز السابع جاءت تويوتا بعدد 494 مركبة وفى المركز الثامن جاءت بى واى دى بعدد 434 مركبة وفى المركز التاسع كانت كيا بعدد 345 مركبة وفى المركز العاشر جاءت مرسيدس بعدد 321 مركبة.

يذكر أن آخر تقرير صادر عن المجمعة للتأمين الإجباري ذكر أن عدد المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 29857 مركبة، وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2414 مركبة من موديل 2020 و6562 مركبة من موديل 2021 و15088مركبة من موديل 2022 و5793 مركبة من موديل2023.