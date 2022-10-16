شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء "التعبئة والتغليف" بنسبة 1.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 4.1%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.7%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.6%، وصعد قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات بنسبة 2.1%، وقفز قطاع البنوك بنسبة 1.5%، وزاد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%.

كما ارتفع قطاعي مواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، وقفز قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.7%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.039 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 528.4 مليون ورقة مالية بقيمة 936 مليون جنيه، عبر تنفيذ 44.1 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.59%، والعرب على 8.08%، واستحوذت المؤسسات على 25.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 9.5 مليون جنيه، 885.7 ألف جنيه، 74.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.3 مليون جنيه، 30.6 مليون جنيه، 52 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 1905 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 12325 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 4067 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2186 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3125 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 3594 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة.