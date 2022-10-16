شكرا لقرائتكم خبر عن "100 عام توت عنخ آمون".. أقراط برأس بطة من مقتنيات الملك الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة السياحة والآثار، حملة "100 عام توت عنخ آمون.. آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

من المدهش، أن العديد من ملوك مصر القديمة كانوا يرتدون الأقراط، بما في ذلك الملك توت عنخ آمون.

يأخذ زوج القرط هذا شكل بطة زرقاء الرأس بأجنحة ممدودة. تحمل المخالب حلقات "شن"، وهي علامة هيروغليفية تدل على الحماية في مصر القديمة.

#١٠٠عامتوتعنخآمون

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