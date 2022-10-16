شكرا لقرائتكم خبر عن تنامي مخاوف ضعف الطلب على النفط.. ماذا حدث لأسعار البترول خلال أسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أسعار النفط الخام تعاود انخفاضها بالأسواق الآجلة مسجلة خسائر أسبوعية، بلغت نسبتها 6.4% لخام برنت و 7.6% لخام غرب تكساس.

و تأثرت أسعار النفط سلباً بكل من خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي في عام 2023، مع التحذير من تزايد مخاطر حدوث ركود في الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تنامي المخاوف حيال ضعف الطلب على النفط.

خفض التوقعات بشأن نمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2022 و 2023، بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي مع ارتفاع التضخم، ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في عدة أعوام، مع توقع التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، مما جعل النفط الخام أكبر تكلفة بالعملات الأخرى.

ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2021، مع استمرار السحب من المخزونات الاستراتيجية التي سجلت أدنى مستوى لها منذ يونيو 1984.

الارتفاع المفاجئ في مخزونات الغازولين الأمريكية، وسط تراجع الطلب المحلي بشكل كبير مسجلا أدنى مستوى له منذ شهر يوليو 2022.

ارتفاع عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوى له منذ شهر مارس 2020، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي.