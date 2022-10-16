شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر الأساس وبدء أعمال الإنشاءات فى أعلى مدينة رأسية بأفريقيا التابع لشركة النيل للتطوير العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد طاهر: " نحرص علي دعم تنفيذ خطة الدولة في ان تكون العاصمة الادارية مركز سياسي وثقافي وإقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط من خلال توجهنا بأن نكون أول شركة قطاع خاص مصرية متخصصة في بناء ناطحات السحاب

محمود طاهر:" في صدد طرح مرحلة جديدة من مشروع نايل بيزنس سيتي خلال الأسابيع القادمة والتي ستكون الأعلي قيمة والأفضل استثمارياً تزامنا مع تسريع وتيرة الإنشاءات في ارض المشروع



في حدث ضخم بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالتحديد في النقطة الذهبية لوسط المدينة الخاصة بها من أرض مشروع أعلي مدينة رأسية في أفريقيا "نايل بيزنس سيتي"، حيث انطلقت فعاليات وضع حجر الأساس لأضخم مشروع بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، بحضور لفيف من الشخصيات العامة وأكبرالإستشارين وممثلي وسائل الإعلام والصحف الذين حرصوا علي التواجد في هذا الحدث الضخم الذي سيكتب في تاريخ العاصمة الجديدة، بحضور كلاً من المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، المهندس محمود طاهرالرئيس التنفيذي لشركة النيل للتطوير العقاري و إستشاري مشروعاتها و كافة العاملين بالشركة.

جاء ذلك تماشيًا مع توجهات الدولة بسرعة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، فقامت شركة النيل للتطوير العقاري – أول شركه مصريه متخصصه في ناطحات السحاب – بوضع حجر اساس و بدء أعمال حفر مشروع نايل بيزنس سيتي والذي يصنف كأعلي برج في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في ضوء استراتيجية شركة النيل في تقديم نموذج فريد من التنمية العمرانيه يقوم على إنشاء منتج مبتكر يحقق قيمة مضافة للسوق العقاري، وإختيار أفضل شركة بكل مجال لتنفيذه وفقًا لأعلى مواصفات الجودة وبأحدث تكنولوجيا

من جانبه قال، المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النيل، إن المشروع يعد أعلى مدينة رأسية في أفريقيا، بمساحة 296 ألف متر مربع، بما يعادل نحو 70.5 فدان، وأن أرض هذا المشروع تعد اغلي قطعة ارض بالعاصمة الإدارية وذلك لندرتها حيث تعتبر قطعة الأرض الوحيده في منطقة الداون تاون التي ستتكون من 56 دوراً

-وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقارى، أن مشروع نايل بيزنس سيتى يعد ثاني أعلى ناطحة سحاب في مصر بعد البرج الايقوني بارتفاع ٢٣٣ متر و أكبر واجهة مشروع علي النهر الأخضر بمساحه 200 متر ، وهو أعلى ناطحة سحاب في مصر تابعه للقطاع الخاص ويمكن التملك بها بإرتفاع 50 دور وتتمتع ايضا بأكبر جراج في مصر والذي يستوعب 5000 سيارة حتي تتسع لسيارات مالكي الوحدات والزائرين وذلك بتخصيص 5 طوابق تحت الأرض للجراجات

-تابع المهندس محمد طاهر، أن المشروع يتكون من عدد 4 أبراج منفصله، كل مبنى يتكون من 56 طابق، بإجمالى 224 طابق للأبراج الأربعة، لافتا إلى أن المشروع يضم جميع الخدمات اليوميه اكبر مول تجاري سياحي ترفيهي (محلات ومطاعم وكافيهات) بمساحة 60 الف متر ، ومكاتب إداريه وشقق فندقيه تضاهي الموجودة بأشهرالأبراج إقليميًا ودوليًا

-وقال أن الشركة ترفع شعار الجودة أولًا لذا تحرص بعناية على إختيار الشركات المشاركة في تنفيذ مشروعاتها، لتقديم أفضل جودة لعملائها في كافة المراحل سواء في التصميم او التنفيذ لبناء ابراجها_ 31 و نايل بيزنس سيتي- و ذلك يتمثل في إختيار النيل لأكثر الإستشارين و التنفيذين خبرة حتي الان مثل شركة سياك وهي المنفذه لعدة ابراج مثل -الأبراج الصينية بالعاصمة الإدارية الجديدة, أبراج سان ستيفانو الفورسيزون في الإسكندرية, أبراج " سايكون نايل تاور هيلتون " كورنيش المعادي و أبراج بمدينة العلمين الجديدة -ووقع الإختيار علي الإستشاري الإنشائي أسعد سلامه وهو المنفذ لكل من -برج داماك في الرياض ,برج إنفينيتي بدبي وبرج الجوهرة بجدة – وتم إختيارالإستشاري العام بيت الخبرة محرم و باخوم والذي يعتبر اهم بيت خبرة في مصر والشرق الاوسط ومن ضمن أعماله - أبراج الإتحاد في أبو ظبي, أبراج سانت ريجيس كورنيش النيل بالقاهرة و المتحف المصري الكبير- وإختيار إستشاري الصيانة و إدارة المرافق العامة CFM وهو المسئول عن -كايرو فيستيفال سيتي مول & فندق الماسة العاصمة الإدارية و مول مصر-وإختيار إستشاري الإلكتروميكانيك مكتب د/ احمد عبد الغني وعدد كبير أخر من المختصيين المحترفين

-وجاء ذلك حرصاً من شركة النيل -كأول شركة مصرية متخصصة في ناطحات السحاب- علي إختيار أفضل الإستشارين التنفيذين في مصر و الشرق الاوسط من لهم خبرة سابقة في تنفيذ مشروعات ناطحات السحاب لأنها تعتبر مشاريع معقده جدا لإعتمادها علي تخصصات عديدة و متداخله و تتطلب خبرة كبيرة في نفس المجال.

-وأضاف المهندس محمود طاهر بأن الشركة لها هدف واضح وهو دعم خطة الدوله بتأسيس مدينة جديدة تكون مركزا اقتصاديا وإداريا و ثقافيا لمصر و الشرق الأوسط ببنية تحتيه ذكيه و بأحدث التكنولوجيا وهو الهدف الذي يتوافق مع رؤيتنا الخاصه بأن نصبح اول مطور عقاري تابع لقطاع خاص متخصص في بناء ناطحات السحاب بمصر و الذي جعلنا في بحث و سفر مستمر منذ عامين و للأن للإطلاع علي أحدث و سائل البناء والتكنولوجيا ونراعي شروط الإستدامه و الرفاهيه في البلاد التي لها تجارب عديدة ناجحة في ناطحات السحاب بجميع انواعها خاصة دبي و التحدث الي افضل الاستشارين و المنفذين لهذه الابراج لاننا نفضل دائما الاستعانه بأفضل الكوادر في كل تخصص و لهم سابقة أعمال مشرفه في تنفيذ افضل ناطحات السحاب

وأضاف طاهر انه بعد شهور من الابحاث المكثفه ان شركة النيل بصدد طرح المرحلة الثالثة للمشروع وهو البرج الثاني للشركة المكون من 50 طابق ايضاً ولكن بفكر و تفاصيل جديدة كلياً خلال الاسابيع القادمة والذي سيكون مفاجأة كبيرة للسوق العقاري و جميع العملاء التي تسعي لأفضل استثمارعقاري حيث سيضم مميزات لم تطرح من قبل بالعاصمة الإدارية الجديدة و وذلك في ضوء سعي الشركة دائما علي حصول العميل علي المنتج العقاري الاعلي قيمة والأفضل استثمارياً