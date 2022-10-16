شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حدائق أكتوبر: 94 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم لمحدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن هناك 94 الف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى داخل المدينة جاهزة للتسليم، لافتا الي انه تم تسليم نحو 85 ألف وحدة، حتي الآن، فيما تم تسليم كافة الوحدات الجاهزة للتسليم لصندوق الإسكان الاجتماعى، تمهيدا لتسليمها للحاجزين.

وأضاف المهندس محمد مصطفي، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان داخل المدينة تفوق الجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة، موضحا أن متوسط تنفيذ المرحلة الأولي من المرحلة الخامسة لمشروع الإسكان بالمدينة والبالغ عددها 25 الف وحدة سكنية وصل ل80 ٪؜.

من جانبه قال المهندس أحمد حسن، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم بدء تسليم نحو 916 وحدة سكنية لصندوق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الرابع عشر، وذلك تمهيدا لتسليمها الحاجزين.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ كافة وحدات الإعلان الرابع عشر يونيو المقبل، لافتا الي ان معدلات تنفيذ كافة الوحدات السكنية فاقت الجدول المحدد، وتعد مدينة حدائق أكتوبر أولى المدن التى انتهت من تنفيذ وحدات سكنية في الإعلان الرابع عشر.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تسكين نحو 1600 أسرة من أهالى نزلة السمان، للوحدات المخصصة لهم في المدينة، وجارى استكمال عملية التسكين طبقا للكشوف الواردة من قبل محافظة الجيزة.

وأضاف المهندس أحمد حسن أنه لأول مرة يتم تنفيذ أبراج سكنية داخل المدينة، حيث جارى تنفيذ عدد من الأبراج وتم تخصيصها بالكامل لسكان المناطق العشوائية الخطرة، وسكان المناطق المقرر نقلهم لتطوير محيط الأهرامات والمتحف المصرى الكبير، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ نحو 4500 وحدة سكنية، ووصلت نسبة تنفيذ الأبراج لنحو 85 %.

وقال إنه لأول مرة يتم تنفيذ مشروع إسكان فاخر لسكان منطقة عشوائية، موضحا تفاصيل مشروع الـ 104 عمارات الذى تم تنفيذه لسكان عشوائيات الجيزة، لافتا إلى أن المشروع مكون من 104 عمارات، على مساحة 170 فدانا، ويتضمن حوالى 2500 وحدة سكنية، بمساحات 94 مترا للشقة كاملة التشطيب.