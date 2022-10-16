شكرا لقرائتكم خبر عن ‬وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مجموعة "CNBM" الصينية فرص التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة حريصة على زيادة الإنتاج ودعم التصنيع في الشركات التابعة لها، كما أنها منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي والمحلي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأعرب الوزير، خلال اجتماعه مع وفد من قيادات مجموعة "CNBM" الصينية الرائدة في مجال صناعة مواد البناء والطاقة الشمسية، عن الترحيب الدائم بالتعاون مع الجانب الصيني فى مختلف المجالات التي تدخل في نطاق عمل شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، مشيرًا في هذا الصدد إلى العديد من المشروعات الناجحة التي يتم التعاون فيها مع الشركاء الصينيين.

كما أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متنوعة، ومنها مجالات الصناعات المعدنية والإنتاج الزراعي والأسمدة والسيارات والإطارات والزجاج والبورسلين.

من جانبه، قدم الوفد الصيني عرضًا حول مجموعة "CNBM" ومشروعاتها في العديد من الدول، وأبرز منتجاتها من الألواح الشمسية، ألواح الجبس، الألياف الزجاجية، شفرات توربينات الرياح، وغيرها، إلى جانب ما يتبعها من معاهد للبحث العلمي والتصميم ومراكز لفحص الجودة الصناعية والأبحاث الهندسية.