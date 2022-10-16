شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 9865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1882 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12132 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4006 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3089 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهما؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، ومجموعة مستشفى كليوباترا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم المالية القابضة، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 500 ألف سهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وشراء الثانية 215 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.73%، وشراء الثالثة 600 ألف سهم، وشراء الرابعة 110 ألف سهم، والتي تمثل نسبة 0.01% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 110 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.27%.

وشراء السادسة 1.3 مليون سهم، تمثل نسبة 0.04% من رأسمال الشركة، وشراء السابعة 6.1 مليون سهم، وشراء الثامنة 600 ألف سهم، وشراء التاسعة 25.1 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم خزينة 1.29% من أسهم رأس المال.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 أف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 2.9 مليون سهم، 3.4 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، مستشفى النزهة الدولي، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال عدد 120 ألف سهم، 49 ألف سهم، 25 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، 36.7 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مستشفى النزهة الدولي 60 ألف سهم، 2700 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية 84 ألف سهم، 90 ألف سهم، 2535 سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، إن مجلس الإدارة وافق على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة، يوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر المقبل، وذلك للنظر في عزل المهندس محمد إبراهيم غانم من عضوية مجلس إدارة الشركة، وتعيين المهندس هشام عبد الرحيم من ذوي الخبرة.