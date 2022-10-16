شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الحديد اليوم الأحد.. متوسط الطن 17670 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب سوق الحديد والصلب إعلان أسعار شهر أكتوبر، حيث تشهد أسعار الحديد والصلب اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا تسليم أرض المصنع، حيث سجل سعر الحديد بشركة عز نحو 17670 جنيها، وبلغ سعر طن حديد السويس للصلب 17570 جنيها، وسجل سعر الحديد اليوم للبيع من أرض المصنع حديد المصريين نحو 17570 جنيها.

وأكدت شعبة مواد البناء في نشرتها، أن أسعار شهر أكتوبر لم تعلم بعد وأنه يتم البيع على نفس أسعار الشهر الماضي ، مشيرة إلي أن سعر حديد الجيوشي للصلب 17300 جنيه، و سجل حديد بشاي 17.900 جنيه، وسجل سعر طن حديد الجارحى 17.550 جنيه بعد زيادته خلال أغسطس بقيمة 250 جنيها، وسجل حديد المراكبي 17.550 جنيه، وسجل سعر طن حديد مصر ستيل لنحو 17450 جنيها.

وكانت أسعار الحديد سجلت ارتفاع ملحوظ في أغسطس ثم واصل السعر ثابته عند نقطة مرتفعة في سبتمبر، وأرجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار هو قلة نسب المعروض من المنتج النهائى لحديد التسليح بالسوق المحلية وهو ما جاء مدفوعًا بتراجع شديد فى معدلات استيراد المادة الخام (البيلت) ، في حين شهدت الأسعار بعض التراجع الطفيف منتصف هذا الأسبوع.