شكرا لقرائتكم خبر عن 2.8 مليار طن إجمالى إنتاج الحبوب عالميا عام 20\21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذي يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من الاحصاءات الاقتصادية العالمية حول الانتاج العالمي من الحبوب عام 2020\2021 وفقا لما يلي :

بلغ إنتـاج الحبـوب 2٫8 مليار طـن عام (2020/2021)، مقابل 2٫7 مليـار طـن عام (2019/2020) بنسبة زيادة بلغت 2.7%.

بلغ متوسط نصيب الفـرد من الحبوب 149.6 كجم عام (2020/2021) مقابل 145.6 كجم عام (2019/2020) بنسبة زيادة بلغت 2.7%.

بلغ إنتاج القمح 776٫7 مليون طن عـام (2020/ 2021) مقابل 759٫7 مليـون طـن عـام (2019/2020) بنسبة زيــادة بلغت 2.3٪ وهى تمثل نسبة منخفضة بالمقارنة بالإنتاج المحلى لمصر حيث تمثل نسبة زيادة الانتاج المحلى من القمح فى مصر (8.1٪ ).

بلغ متوسط نصيـب الفـرد من القمح 67.4 كجم عام (2020/2021) مقابل 65.9 كجم عام (2019/2020) بنسبة زيادة بلغت 2.3%.

بلـغ إنتاج الأرز 517.0 مليـون طن عام ( 2020/2021)، مقابـل 502.9 مليون طـن عام ( 2019/2020) بنسبة زيادة بلغت 2.8٪.

بلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 53.6 كجم عام (2020/2021)، مقابل 52.1 كجم عام (2019/2020 ) بنسبة زيادة بلغت 2.8%.

ويوافق يوم 16 أكتوبر يوم إنشاء منظمة الأغذية والزراعة (FAO) عام 1945 ومقرها روما إيطاليا، وقد تم اختيار شعار اليوم العالمي للغذاء لعــام 2022 " لا تتركوا أي أحد خلف الركب>