شكرا لقرائتكم خبر تطبيق وثيقة النقل الالكترونية على شاحنات أعمال التعدين ديسمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الهيئة العامة للنقل موعد بدء إصدار «وثيقة نقل» للمرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية لمن ينقل مواد البناء والمعادن الناتجة من أعمال التعدين أو التحجير، وذلك من خلال بوابة «نقل» الالكترونية، بدءا من الأحد 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 11 ديسمبر 2022م، حيث ستسهم هذه الوثيقة برفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن وثيقة النقل التي يمكن للمرخصين في هذه الأنشطة إصدارها من خلال بوابة نقل الالكترونية التابعة للهيئة، تحتوي على بيانات تفصيلية مهمة، كبيانات المرسل والمرسل إليه ومعلومات الشحنة وجدول المنقولات وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن بيانات المرخصين، كما تمكنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها الكترونيا، حيث إن الربط الالكتروني للمنشآت ببوابة «نقل» يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، وكذلك سيسهم الربط الالكتروني ببوابة نقل والتسجيل في خدمة (توثيق حمولة) في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

وتأتي الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في أتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال رحلة التحول الرقمي، وتحقيق المزيد من التقدم والتطور لخدمات النقل، وتحقيقا لذلك وفرت الهيئة عددا من الخدمات الالكترونية للمستفيدين من خلال بوابة نقل التي تمكن وتتيح للناقلين الاستفادة من أكثر من 200 خدمة الكترونية.

وتعد وثيقة النقل الالكترونية خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة، وتهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.

وثيقة «نقل» الالكترونية







للمرخصين في نقل مواد البناء والمعادن الناتجة من أعمال التعدين أو التحجير



بدء التطبيق الأحد 18 جمادى الأولى 1444 (11 ديسمبر 2022)



أهداف الوثيقة:





رفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل



ضمان الحقوق لمزودي الخدمات والمستفيدين



الاطلاع الفوري على وثائق المرخصين



التحقق من معلومات الشحنات وحالتها



مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة



إدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها



تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عملية النقل



زيادة مستوى الشفافية للبيانات



ضمان التعامل مع ناقلين مرخصين



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