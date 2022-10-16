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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي انتهت من تنفيذ 3 مشاريع للمياه والصرف الصحي، لخدمة أكثر من 64.5 ألف مستفيد في منطقة المدينة المنورة.

وبيّنت شركة المياه الوطنية أن المشروع الأول تضمن تنفيذ شبكات المياه بقرى منطقة المدينة المنورة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 11.3 مليون ريال، بهدف زيادة نسبة التغطية في عدد من القرى والمراكز وهي: (المليليح - الغريض - الجفر - الفريش - البوير- أبو عريج)، حيث جرى مد شبكات مياه بأطوال تجاوزت 117.3 ألف متر طولي، كما جرى تنفيذ 530 توصيلة مياه منزلية، وذلك لخدمة 7,619 مستفيدًا جديدًا.

وأكدت أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مشروعين بيئيين بتكلفة مالية تجاوزت 95.7 مليون ريال، شملت مد شبكات صرف صحي جديدة، واستكمال أخرى بأطوال تجاوزت 95.2 ألف متر طولي، وتنفيذ 3,960 توصيلة صرف صحي منزلية، كما بلغ عدد المستفيدين من هذين المشروعين 56,929 مستفيدًا جديدًا في عدد من الأحياء والقرى والمراكز التابعة لمنطقة المدينة المنورة.