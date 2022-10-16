شكرا لقرائتكم خبر 52 مصنعا جاهزا للمنشآت الصغيرة والاستثمارات النسائية في الدمام والخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» إنشاء 52 مصنعا جاهزا جديدا في كل من المدينة الصناعية الثانية بالدمام والمدينة الصناعية بالخرج، مع إيصال خدمة التيار الكهربائي لهم، لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال والاستثمارات النسائية.

وتستهدف «مدن» من خلال منتجها «المصانع الجاهزة» بمساحاتها المتنوعة بين 700 م2 و1500 م2 تعزيز استراتيجيتها نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات المهمة للاقتصاد الوطني، مثل المنتجات الغذائية والطبية والصناعات الكهربائية والصناعات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة، بجانب تحقيق التنمية الصناعية بالمدن الواعدة.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم، في بيان أمس، أن المشروعات الجديدة تشمل 20 مصنعا جاهزا بمساحة 700 م2، و12 مصنعا جاهزا بمساحة 1500 م2، في المدينة الصناعية بالخرج، و20 مصنعا جاهزا بمساحة 700 م2 في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، مع اكتمال إيصال خدمة التيار الكهربائي لهم لتصبح جميعها جاهزة للتخصيص والاستثمار، ودعم التنمية الصناعية.

وبين أن منتج المصانع الجاهزة يدعم نشر مفاهيم العمل الحر بين أفراد المجتمع، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا بالقطاع الصناعي، إضافة إلى تنفيذ مبادرات «مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، وتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي بجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة ضمن رؤية السعودية 2030.

وأفاد بأن «مدن» افتتحت خلال الأشهر الماضية عددا من المصانع الجاهزة في بعض مناطق المملكة لدعم التنمية الصناعية، وتحفيز استغلال المزايا الاستثمارية لكل منطقة، ومنها على سبيل المثال: 24 مصنعا جاهزا بمساحة 700 م2 في المدينة الصناعية بحائل، و14 مصنعا جاهزا بمساحة 1500 م2 في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، إضافة إلى 78 مصنعا جاهزا بمساحات متنوعة 1500 م2 و700 م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال.

كما وقعت عقدا مع إحدى الشركات الاستثمارية لإنشاء 84 مصنعا جاهزا بمساحة 700 م2 لكل وحدة، على مساحة إجمالية تبلغ 80749 م2 في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض.

يذكر أن المدينة الصناعية بالخرج تأسست عام 2009م على مساحة 99 مليون م²، منها 24 مليون م² طورت، وتضم 371 عقدا صناعيا وخدميا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، تمثل عددا من الاستثمارات والصناعات النوعية أبرزها: المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات الصيدلانية، الآلات والمعدات، المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، ومنتجات المعادن.

وتقع المدينة الصناعية بالخرج على بعد 140 كلم من مطار الملك خالد الدولي، و100 كلم إلى محطة قطار الرياض، و100 كلم إلى ميناء الرياض الجاف. وفي المدينة الصناعية الثانية بالدمام دشنت أخيرا مجموعة من المشروعات الداعمة لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنظومة الخدمات اللوجستية، منها 30 مصنعا صغيرا جاهزا بمساحة 350 م2 للمرة الأولى بالمملكة، و32 وحدة مساندة مساحة 150 م2، و24 مخزنا ذاتيا متعدد النماذج، تشمل 16 مخزنا بمساحة 48 م2، و4 مخازن بمساحة 96 م2، و4 مخازن بمساحة 192 م2.

وتأسست المدينة الصناعية الثانية بالدمام عام 1978م على مساحة 25 مليون م² مطورة بالكامل، وتمتاز بقربها من محطة قطار الدمام على مسافة 32 كلم، و40 كلم ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، و55 كلم إلى مطار الملك فهد الدولي، وتحتضن 1070 عقدا صناعيا ولوجستيا واستثماريا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تشمل عددا من الصناعات النوعية أبرزها: المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات الصيدلانية، صناعة معدات النقل، صناعة الحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية، المنتجات الجلدية، صناعة الملبوسات، الصناعات التحويلية، صناعة المنسوجات ومنتجات المطاط والبلاستيك.

مصانع افتتحت حديثا:

المدينة الصناعية بالخرج:







20 مصنعا جاهزا بمساحة 700 م2



12 مصنعا جاهزا بمساحة 1500 م2







20 مصنعا جاهزا بمساحة 700 م2







24 مصنعا جاهزا بمساحة 700 م2 في المدينة الصناعية بحائل



14 مصنعا جاهزا بمساحة 1500 م2 في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة



78 مصنعا جاهزا بمساحة متنوعة 1500 م2 و700 م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال







84 مصنعا جاهزا بمساحات 700 م2 في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض



المدينة الصناعية الثانية بالدمام:مصانع افتتحت أخيرا:توقيع عقود لإنشاء مصانع: