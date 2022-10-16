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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حملة أطلقتها الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على منصة بلدي؛ بهدف رصد مخالفات الإعلانات العقارية في الأماكن العامة.

وتسعى الحملة إلى تعزيز التفاعل مع المجتمع والحد من مظاهر الإعلانات العقارية المخالفة، حيث أشارت الهيئة إلى أن الإعلان يعد مخالفا في حال عدم احتوائه على البيانات المطلوبة في ضوابط الإعلانات العقارية الصادرة من الهيئة العامة للعقار، منها على سبيل المثال: (عدم تحديد الغرض من الإعلان، عدم ذكر اسم المعلن وصفته (مالك، مفوض) ورقم ترخيصه،.. وغيرها من الضوابط).

وتسعى الهيئة العامة العقار إلى وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري؛ وتأكيد ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والضوابط التنظيمية، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الهيئة الالكتروني www.rega.gov.sa.