رؤية مشتركة

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وأوضحت هيئة المواصفات والمقاييس في بيان لها أن الملتقى يهدف إلى إبراز دور المواصفات في نقل التقنية وتوفير الحلول ومواكبة التطورات التقنية باستحداث المواصفات الملائمة للمملكة، ونشر ثقافة المواصفات القياسية وإبراز أهميتها لتحقيق الميزة التنافسية للصناعة الوطنية والإسهام في تطوير الأبحاث العلمية، وتقديم التقنيات والمنتجات والخدمات الحديثة التي تمثل حلولاً للمستهلك والمصنعين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لعالم أفضل، شعار الملتقى السادس للمواصفات الذي ينطلق غدا برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد القصبي.وأوضحت هيئة المواصفات والمقاييس في بيان لها أن الملتقى يهدف إلى إبراز دور المواصفات في نقل التقنية وتوفير الحلول ومواكبة التطورات التقنية باستحداث المواصفات الملائمة للمملكة، ونشر ثقافة المواصفات القياسية وإبراز أهميتها لتحقيق الميزة التنافسية للصناعة الوطنية والإسهام في تطوير الأبحاث العلمية، وتقديم التقنيات والمنتجات والخدمات الحديثة التي تمثل حلولاً للمستهلك والمصنعين.

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