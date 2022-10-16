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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كورب اتهمت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار البريطانية بالاعتماد على معلومات منحازة من منافستها سوني جروب كورب اليابانية في اتخاذ قرارها بشأن التحقيق في صفقة استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن بيلزارد البريطانية لألعاب الكمبيوتر مقابل 69 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن هيئة المنافسة والأسواق البريطانية فتحت مراجعة أعمق في صفقة استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن بدعوى القلق من تأثيرها على مستوى المنافسة في السوق، بما في ذلك حصر ممارسة لعبة «نداء الواجب» (كول أوف ديوتي) التابعة للشركة البريطانية على جهاز الألعاب إكس بوكس الخاص بمايكروسوفت.

وقالت الهيئة إن المنافس الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من الصفقة هو شركة سوني اليابانية.