شكرا لقرائتكم خبر مايكروسوفت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن هيئة المنافسة والأسواق البريطانية فتحت مراجعة أعمق في صفقة استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن بدعوى القلق من تأثيرها على مستوى المنافسة في السوق، بما في ذلك حصر ممارسة لعبة «نداء الواجب» (كول أوف ديوتي) التابعة للشركة البريطانية على جهاز الألعاب إكس بوكس الخاص بمايكروسوفت.وقالت الهيئة إن المنافس الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من الصفقة هو شركة سوني اليابانية.
كانت هذه تفاصيل خبر مايكروسوفت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.