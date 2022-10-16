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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة التجارة على أهمية التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والضوابط المتعلقة بالتخفيضات التجارية والعروض الترويجية، محددة 10 ضوابط للتخفيضات في المنشآت والمتاجر الالكترونية.

وأوضحت في بيان لها أن الضوابط تتضمن: حصول المنشأة أو المتجر الالكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات «قبل الإعلان عنها، ووضع الترخيص في مكان بارز ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح «باركود» الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر بيانات المنشأة ونوع ونسبة التخفيضات ومدتها، والتزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار حتى لا تكون عرضة للعقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري.

وأشارت إلى أن من بين الضوابط أن تكون نسب التخفيض «من - إلى» محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك، والالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض، والإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسات الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض، والتقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية، و تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الإلزام بالعروض الترويجية، والتقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.

وأكدَت «التجارة» مواصلةَ جهودها الميدانية للرقابة على التخفيضات التجارية والعروض الترويجية في جميع مناطق المملكة، ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عبر الرقم الموحد 1900.

ضوابط التخفيضات بالمنشآت والمتاجر الالكترونية:

1 - الحصول على ترخيص لإجراء التخفيضات «قبل الإعلان عنها.2 - وضع الترخيص في مكان بارز وتمكين المستهلك من التأكد من صحته.

3 - التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها.4 - عدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار.

5 - تكون نسب التخفيض محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.6 - الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد.

7 - الإفصاح عن سياسات الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض.8 - التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض.

9 - تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الإلزام بالعروض الترويجية.10 - التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الالكترونية.