شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تعلن الفائزين القاهرة والجيزة والقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك خلال الاحتفالية التي شارك بها السفير هشام بدر، رئيس اللجنة التنظيمية والمنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط. وبحضور السادة المحافظين؛ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، وممثلي الوزارات الشريكة في المبادرة؛ وزارة التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومي للمرأة.

وخلال كلمته استعرض هشام بدر، أهداف ومعايير اختيار المشروعات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحا أنه تم الاعتماد على مسطرة تقييم بمعايير محددة تضمن الحيادية في تقييم واختيار المشروعات، كما أشار إلى مراحل المبادرة منذ اطلاقها، لافتًا إلى المؤتمر الوطني المقرر انعقاده يوم 3 نوفمبر القادم لاستعراض الـ162 مشروع الفائزة من المحافظات، والذي سيتم خلاله كذلك عن الـ18 مشروع الممثلين في مؤتمر المناخ COP27 ، مؤكدًا أن هناك كذلك جوائز مادية وتقديرية للفائزين.

وأوضح بدر أن الهدف من المبادرة وضع خارطة للمشروعات الخضراء الذكية لأول مرة في مصر، وقاعدة بيانات لها، وهي أحد المكتسبات التي من الممكن أن نبني عليها في المستقبل، وأكد بدر أن مؤتمر المناخ COP27 سيكون فرصة لاستعراض المشروعات بكل فئاتها، مما يوفر الزخم لتلك المشروعات واستعراض الحلول المصرية لتغيرات المناخ.

وأكد المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن المبادرة توفر التمكين للمحافظات على المستوى المحلي، وتقدم حلول مستدامة لمشكلات تغير المناخ، موضحًا أن المبادرة مستمرة وسيتم إطلاقها سنويا.

من جانبه أوضح المهندس خالد مصطفى أن المبادرة على الرغم من أنه بدأت منذ وقت قصير، إلا أنها أثمرت عن 6281 مشروع على مستوى المحافظات، مشيدا بالتعاون والتشارك بين الوزارات والجهات والأجهزة والمحافظات المنوطة بالمبادرة والذي يعد مكسب اخر من مكاسب المبادرة، مؤكدا أن مراحل المبادرة شهدت حوكمة على أعلى مستوى، وتشاركية على مستوى كل الفئات.

وأوضح مصطفى أن مصر متأثرة بتغيرات المناخ بالرغم من أن تأثيرها في التغيرات السلبية للمناخ ضئيل، مؤكدا أن المبادرة تقدم حلول خضراء وذكية لتلك التغيرات. وأشار المهندس خالد مصطفى إلى أن هناك طموح أن تمتد المبادرة إلى قارة أفريقيا في سنواتها القادمة في إطار مساعدة القاهرة في مواجهة تحديات تغير المناخ.

يشار إلى أن المشروعات الفائزة بمحافظة القاهرة هي مشروع تشغيل وسائل نقل عام صديقة للبيئة، ومشروع تحويل سيارة ركوب ذات محرك احتراق داخلي الى سيارة كهربية واختباراتها، ومشروع استخدام التطبيقات الصديقة للبيئة بالتكامل مع تقنيات الاستشعار من البعد لخفض الانبعاثات ورفع العائد الاقتصادي في زراعة نبات الجوجوبا، ومشروع الطاقة النظيفة، ومشروع تنقية مياه النيل من البلاستيك، ومشروع شمس بس جرين.

وفاز من محافظة الجيزة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي - أبو رواش، ومشروع فوودى فارمز للأمن الغذائى، ومشروع Rabbit، ومشروع شجرة بيتنا، مشروع اعادة استخدام النفايات في الانشطة التعليمية، ومشروع فيد واستفيد. كما فاز من محافظة القليوبية مشروع تحسين وتطوير منطقة العكرشة، ومشروع إدارة وتشغيل معدات نقل التربة خلال إعداد البنية التحتية للمناطق الزراعية من أجل تخفيض استهلاك الطاقة، ومشروع اكبسني، ومشروع 27000 شجرة إلى مؤتمر المناخ COP27، ومشروع دور الزراعة المتجددة في مواجهة تحديات التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومساندة المجتمعات المحلية، ومشروع تحسين مقاومه اسماك البلطى النيلى للتغيرات الحراريه والمناخيه باستخدام دلائل جينيه فريدة.