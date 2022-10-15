الاقتصاد

إزاى تحصل على وحدة سكنية.. الإسكان تقرر تنفيذ شقة لكل مواطن فى برنامج مصر الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - تشاهد في حلقة جديدة من برنامج مصر الجديدة والذي يقدمه الزميل أحمد حسن تفاصيل واليات تخصيص الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وطرق الحصول عليها .

 

وتشاهد تفاصيل اللقاء اللذي أجراه الزميل أحمد حسن ، مع مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ، ودعم التمويل العقاري، والذي كشفت فيه عن تفاصيل جديدة لأول مرة حول تخصيص وحدة سكنية لكل مواطن ، وعدم اقتصار مشروع الاسكان الاجتماعي علي تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية فقط، بل مستمر وهناك توجيهات رئاسية بتنفيذ ٣ مليون وحدة سكنية .

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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