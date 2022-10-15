شكرا لقرائتكم خبر عن "100 عام توت عنخ آمون".. تعرف على صندوق الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة السياحة والآثار حملة "100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

أشار كارتر إلى هذا الصندوق على أنه "أحد أعظم الكنوز الفنية بالمقبرة"، وكان يحتوي على ملابس للملك.

زُين الصندوق بمناظر للملك توت عنخ آمون وهو يهزم الأعداء ويطارد الحيوانات مثل الأسود والغزلان.

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