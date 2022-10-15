شكرا لقرائتكم خبر عن كنا فين.. الصناعة من التوقف فى عهد الإخوان الإرهابية إلى تدشين مدن وقلاع إنتاجية والان مع تفاصيل الخبر
كنا فين:
- توقف مشروع مدينة الروبيكي العملاقة منذ 2011 وحتي 2013
بقينا فين:
عودة التمويل للمشروع وتشغيل المرحلة الأولى منه ونقل المدابغ من مجرى العيون وبدء التصدير من الروبيكي
كنا فين :
المصانع خفضت طاقتها الإنتاجية إلى 40 % بسبب أزمات الكهرباء والطاقة
بقينا فين:
توفير الكهرباء والغاز والوقود لكافة المصانع لتعود للعمل بكامل طاقتها حاليا مما انعكس على حجم الإنتاج
كنا فين:
القطاع الصناعى عانى من عجز كبير في توافر الأراضى الصناعية
بقينا فين:
-طرح 64 مليون متر أرض مرفقة للمستثمرين ويجري توفير الأراضي حاليا بنظام حق الانتفاع وبتسهيلات كبيرة
كنا فين:
ندرة المشاريع الصناعية فى الصعيد بسبب مشكلات المناطق الصناعية وعدم وجود ترفيق وغياب الحوافز الاستثمارية
بقينا فين:
-بعد فترة ندرة الأراضى توفير 4 ملايين متر أرض مجانية بالصعيد وطرح الأراضي على الخريطة الصناعية وطرح 9 مجمعات صناعية بالصعيد
كنا فين:
توقف إنشاءات المناطق الصناعية الجديدة والاعتماد فقط على المناطق القائمة.
بقينا فين:
-تدشين 5 مدن صناعية عملاقة منها مدينة النسيج بالسادات والاثاث بدمياط والبلاستيك بمرغم ومدينة الدواء
كنا فين:
معاناة المصانع فى الحصول على التراخيص لتستغرق 636 يوم للرخصة الصناعية
بقينا فين:
المصنع يحصل على ترخيص العمل فى 7 أيام بعد استيفاء أوراقه بعد إطلاق قانون التراخيص الصناعية