شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" ينفذ برنامجا تدريبيا للمختصين بأمانة مجلس الوزراء السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء التنسيق بين أمانة مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية وأمانة مجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيق، انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تنفيذ برنامج تدريبى جديد بعنوان "التخطيط الاستراتيجى للمؤسسات الحكومية"، وذلك للسادة المختصين بأمانة مجلس الوزراء السوداني.

وتضمن البرنامج التدريبى عدة محاور، منها مفاهيم التخطيط الاستراتيجي، وأدوات جمع البيانات، والتحليل البيئي، والبيئة الداخلية والخارجية، فضلا عن الغايات والأهداف الاستراتيجية، والخطط التنفيذية ومؤشرات التنفيذ والتقييم والمتابعة.

من الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعد السادس الذى ينفذه الجهاز للأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، وذلك بعد انتهاءه من تنفيذ ٥ برامج للمختصين فى المراسم والبروتوكولات وإدارة الإعلام وخدمة المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السوادني.. وتأتى هذه البرامج التدريبية فى إطار العلاقات الوثيقة بين جمهوريتى مصر العربية والسودان الشقيق، والروابط التاريخية المشتركة والوطيدة بين الشعبين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأشقاء، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الدول والشعوب العربية الشقيقة.