شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: توفير التمويل ضرورة للاستفادة من موارد غاز المتوسط وتأمين الطاقة لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن احتياطيات الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط يمكنها أن تساعد فى الحفاظ علي أمن الطاقة بأوروبا، مشيرا إلى ضرورة توفير التمويل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار للاستثمارات في تنمية تلك الاحتياطيات والاستفادة الكاملة منها بما يضمن تحفيز المستثمرين وسرعة تأمين امدادات الطاقة في ظل الأهمية التي تكتسبها منطقة شرق المتوسط .

وأوضح الوزير في تصريحات خلال مشاركته بمؤتمر منتدي غاز شرق المتوسط للتحول الطاقي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، أن توفير التمويل لا يعني التمويل التجاري ولكن تمويل مميز بشروط ميسرة من تلك المؤسسات التمويلية التابعة للاتحاد الأوروبى فهذا يساعد علي سرعة وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات الغازية، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع جهود آخري مهمة لبناء ممر أخضر بين شرق المتوسط وأوروبا يركز على توفير الهيدروجين والكهرباء والطاقات المتجددة، مشددا أن العمل في المسارين ينبغي أن يمضي بالتوازي لتأمين الطاقة.