شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الدواجن في المزارع، استقرارًا ملحوظًا، لتسجل 34 إلى 35 جنيها للكيلو في الجملة، وقد يصل السعر للمستهلك بين 40 إلى 42 جنيها للكيلو، حيث يضاف تكاليف النقل وكذلك مكاسب التجار والتي تختلف من محافظة إلى أخرى بل تختلف بين المناطق وبعضها.

وأعلنت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن السوق يشهد استقرارًا ملحوظًا والكميات المطروحة تكفى الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين، وأن الارتفاع الأخير في سعر الدواجن يعود إلى زيادة الطلب على الفراخ مع دخول موسم المدارس، وكذلك البيض شهد بعض التحرك نحو الصعود بسبب ارتفاع الطلب.

وتراوح سعر الفراخ البيضاء بين 34 إلى 35 جنيها بالمزرعة، والساسو 44 جنيها للكيلو، والكتكوت الأبيض بين 6.25 إلى 6.60 جنيها، والكتكوت الساسو سجل 4.5 و4.75 جنيها والأمهات البيضاء تسجل 26 جنيها.

وشهدت أسعار البيض في مصر استقرارا لتسجل كرتونة البيض الأبيض 72 جنيها في تداولات اليوم تسليم أرض المزرعة، في حين بلغ سعر كرتونة البيض البلدى 68 جنيها وسجل البيض الأحمر سعر 76 جنيها، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار بحسب المناطق في الجمهورية.