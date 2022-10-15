شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار فى مصر تواصل استقرارها بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات، نتيجة ضخ معروض كبير من كافة أنواع الخضار بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 2 إلى 4 جنيهات في سوق الجملة، والبطاطس 3.5 إلى 5.5 جنيه، والبصل 1.5 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 3.5 إلى 5.5 جنيه.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 9 إلى 17 جنيها، والباذنجان البلدي 1.75 إلى 2.75 جنيه، والباذنجان الرومى 1.5 إلى 2.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 1.75 و 2.75 جنيه، والفلفل الرومي 3 إلى 6 جنيهات، والفلفل الصوب 4 إلى 8 جنيهات، والفلفل الألوان 5 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر الملوخية الخضراء 2.5 إلى 3.5 جنيه، وبلغ الخيار 4 إلى 7 جنيهات والخيار البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والبامية 14 إلى 20 جنيها، والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 10 إلى 15 جنيه والكابوتشي 3.5 إلى 4.5 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.