شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة فى البورصة بقيمة 924 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 36.8 مليون ورقة بقيمة 924.2 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 431.5 مليون ورقة، بقيمة 873.7 مليون جنيه، فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 435.9 مليون ورقة بقيمة 771.7 مليون جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 145.4 مليون ورقة بقيمة 354.2 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 43.3 مليون ورقة بقيمة 280.2 مليون جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 225.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 260.1 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 34.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 219.8 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 70.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 136 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول 42.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 133.8 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 212.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 122.4 مليون جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 714.2 ألف ورقة منفذة بقيمة 21.1 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 22.1 مليون ورقة بقيمة 14.9 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.