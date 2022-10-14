شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "خدمات النقل والشحن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 5.4%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.3%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 3.6%، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.9%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.9%، ونزل قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والتجارة والموزعون بنسبة 1.8%.

كما تراجع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاعات الموارد الأساسية، والبنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 9853.74 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2151.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 2.50% ليغلق عند مستوى 3077.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 1.74% ليغلق عند مستوى 12115.38 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3532 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 6.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 687.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 437.3 مليار جنيه إلى 432.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 130.6 مليار جنيه إلى 128.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%.

وهبط رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 567.9 مليار جنيه إلى 561 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، ونزل رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%.