شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 1120 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث لأسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وذلك مع استقرار أسعار الذهب اليوم عند مستوى 1120 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- في حين شهد السوق المحلي للذهب عدة تغيرات كبيرة على مدار الأيام الماضية.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 960 جنيها

عيار 24 يسجل 1280 جنيها

عيار 21 يسجل 1120 جنيها

الجنيه الذهب 8960 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة 14 أكتوبر 2022، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأميركية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1670 دولارا للأونصة عند الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، وانخفضت الأسعار بأكثر من 1% حتى الآن خلال الأسبوع، واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 1676.60 دولار.