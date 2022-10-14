برنامج الأمم المتحدة يقدم دعما فنيا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، على أن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة شريك أساسى لجهاز تنمية المشروعات فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يتعاون الجانبان بشكل مستمر لتقديم حزم متكاملة من الدعم الفنى لأصحاب هذه المشروعات، والعمل على تقديم خدمات متطورة تواكب التغيرات السريعة التى تشهدها الأسواق حاليًا من حيث الخدمات المطلوبة أو طرق التسويق الإلكترونية الأمر الذى يتطلب التوسع فى دعم المشروعات الريادية والمبتكرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته نيفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز، مع وفد البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة برئاسة الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أثناء زيارتها لمعرض تراثنا فى دورته الرابعة، والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الفترة من 9 – 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات ولفيف من الوزراء.

ومن جانبها أكدت الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، على أهمية دور جهاز تنمية المشروعات فى تقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة وحرص الجهاز على تحسين خدماته بشكل مستمر ومواكبة التحول الرقمى وذلك لتسريع وتيرة معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة بشكل عام.

وقالت "شقوير"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يتعاون مع جهاز تنمية المشروعات منذ إنشائه باعتباره يقود قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مضيفة أن من أهم محاور التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وجهاز تنمية المشروعات تتعلق بالتحول الرقمى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين والعملاء وتعزيز الابتكار الاستراتيجى داخل الجهاز.

وأشادت "شقوير"، باهتمام الجهاز بقطاع الحرف اليدوية والتراثية وتنظيم معرض تراثنا لأصحاب المشروعات الصغيرة للعام الرابع على التوالى باعتباره فرصة جيدة للعارضين لزيادة الفرص التسويقية لمنتجاتهم والوصول للعملاء، مشيدة أيضًا بإقامة جناح خاص داخل المعرض لإتاحة الخدمات الفنية التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات لتحسين جودة المنتجات ومن بينها كيفية إنشاء العلامة التجارية وتنمية الأعمال وتنمية مهارات التسويق الإليكترونى والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشادت "شقوير"، بقيام جهاز تنمية المشروعات عن طريق وحدة تطوير الأعمال المتنقلة بالتوجه للمستفيدين والعملاء فى أعمالهم، حيث يوفر ذلك الوقت والتكلفة والجهد ويسرع من عملية استفادة المشروعات من الخدمات المتنوعة التى يقدمها الجهاز.