شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: واردات مصر من الذرة ترتفع إلى 202 مليون دولار فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات المصرية من الذرة شهدت ارتفاعا طفيفا فى شهر فى شهر يوليو الماضى، مقارنة بشهر يوليو من عام 2021.

وأشارت بيانات الجهاز إلى أن القيمة الاجمالية للواردات المصرية من الذرة سجلت نحو 202 مليون و432 56 ألف دولار فى شهر يوليو الماضى، بينما كانت نحو 195 مليونا و763 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 6 ملايين و669 ألف دولار.

وشهدت واردات مصر من الذرة ارتفاعا ملحوظا فى منتصف العام الجارى 2022، حيث قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات الذرة سجلت نحو 325 مليونا و490 ألف دولار فى شهر يونيو الماضى، بينما كانت نحو 216 مليونا و784 ألف دولار فى شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها 108 ملايين و706 آلاف دولار.

وتعتبر الذرة ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام، والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 992 مليونا و847 ألف دولار فى شهر يونيو الماضى، مقابل 769 مليونا و554 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 223 مليونا و293 ألف دولار.