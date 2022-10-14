شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 10 دول عربية تشهد نموا مرتفعا خلال 2022.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صندوق النقد الدولي فى تقرير حديث له إن الاقتصادى العالمى قد يشهد تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة، مؤكدا أن الدول تعانى من اهباء ثقيلة ننتجه للازمة الروسية الأوكرانية واستمرار جائحة كورونا

وأوضج التقرير انه يوجد10 دول عربية سوف تشهد معدلات نمو مرتفعة وعن الدول التى تشهد نمو مرتفعا خلال عام 2022، بناء على توقعات تقررى صندوق النقد الدولى الذى صدر مؤخرا.

1- العراق سيكون أسرع اقتصاد عربى فى 2022، بمعدلات نمو 9.3%.

2- الكويت تتجه لتحقيق معدل نمو 8.7%، فى المرتبة الثانية عربيا

3- تحتل السعودية المرتبة الثالثة بنسبة نمو 7.6%.

4- وفى المرتبة الرابعة جاءت مصر بنسبة نمو 6.6%، خلال عام 2022

5- فى الخامسة جاءت الإمارات بنمو 5.1%

6- وفى المرتبة السادسة جاءت الجزائر بنسبة نمو 4.7%.

7- وفى السابعة جاءت سلطنة عمان نموا اقتصاديا بنسبة 4.4%،

8- وفى المرتبة الثامنة جاءت فلسطين بنسبة نمو 4%

9- وفى المرتبة التاسعة جاءت دولة قطر بنسبة نمو 3.4%.

10- وفى المرتبة الثالثة جاءت دولة البحرين مع توقع تحقيق معدلات نمو 3.4%