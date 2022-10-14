شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 65 مليونا و225 ألف دولار واردات مصر من القمح فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من القمح شهدت تراجع فى شهر يوليو الماضى، مقارنة بشهر يوليو من عام 2021.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من القمح نحو 56 مليونا و225 ألف دولار فى شهر يوليو الماضى، بينما كانت نحو 88 مليونا و413 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمة نحو 32 مليونا و188 ألف دولار.

وشهدت واردات القمح تباين ملحوظ بالتزامن مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سجلت واردات القمح تراجع ملحوظ فى فبراير الماضى بواقع 175 مليونا و931 ألف دولار، بينما كانت 341 مليونا و102 ألف دولار فى شهر فبراير عام 2021، بتراجع 165 مليونا و171 ألف دولار، وفى مارس سجلت الواردات المصرية من القمح نحو 310.8 مليون دولار، مقابل 317 مليون دولار فى شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و164 ألف دولار بنسبة تراجع بلغت 1.9%.

أما فى شهر يونيو الماضى، فقد ارتفعت الواردات المصرية من القمح لتسجل 312 مليونا و580 ألف دولار، بينما كانت نحو 92 مليونا و383 ألف دولار فى شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت 220 مليونا و197 ألف دولار.

ويبقى محصول القمح من السلع الاستراتيجية التى تحتل الأولوية لتوفير احتياجات السوق المحلية وقت الأزمات، حيث بلغ إجمالى الواردات نحو مليار و621 مليون دولار الفترة من يناير وحتى يونيو العام الجارى 2022، مقابل مليار و555 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى يونيو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 66 مليونا و253 ألف دولار.