انفوجراف.. أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز العالمية

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوبك، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الخميس،حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر ديسمبر 92.42دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 87.15 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 95.05 دولار للبرميل لشهر اكتوبر 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.689 دولار للجالون،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.189 دولار للجالون.